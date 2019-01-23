Минобороны РФ показало миру не устроившую Америку ракету

Минобороны России впервые показало ракету 9М729, которая, по мнению США, нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Оборонное ведомство доказало, что заявления Штатов не соответствуют действительности.

По словам начальника ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-майора Михаила Матвеевского, военные модернизировали ракету 9М728, чтобы повысить мощность боевой части. Она длиннее предшественника на 53 сантиметра и оснащена новым комплексом управления для повышения точности поражения цели.

Из-за того, что ракета стала длиннее, для нее создали новую самоходную пусковую установку, на которой помещаются четыре ракеты, а не две, как прежде. 9М729 снаряжается боеголовкой и заправляется топливом в заводских условиях.

Дальность полета уменьшилась на 10 километров и составляет 490 километров, пишет РБК. Это нашло подтверждение в рамках учения «Запад-2017», подчеркнул Матвеевский.

Штаты заговорили о выходе из ДРСМД осенью 2018 года. Американская сторона указала на нарушения договора Россией. Речь шла о ракете 9М729. Америка полагает, что дальность полетов ракеты превышает 500 километров и требуют ее уничтожить, угрожая выходом из ДРСМД.