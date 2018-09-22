Минобороны обнародует подробности крушения Ил-20 в Сирии
Министерство обороны России раскроет поминутную хронологию событий, приведших к крушению российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии.
Ведомство детально покажет действия израильских истребителей. Картину воссоздали с помощью данных из различных источников, уточняет агентство «URA.RU».
Ил-20 был сбит 17 сентября над Средиземным морем. Согласно версии Минобороны России, он сбит средствами сирийской ПВО. При этом под удар его подставили израильские самолеты, которые стреляли по сирийским объектам и «прикрылись» Ил-20. В результате крушения погибли 15 российских военных.
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