Минобороны нашло покупателя земельного участка возле Кремля

Участок на острове Балчуг в центре Москвы, который числится на балансе Минобороны, продан на аукционе за 2,37 млрд рублей. Территория на Садовнической улице перейдет в собственность ООО «Ситизен».

Участок имеет территорию площадью 1,36 га. На нем расположены 13 зданий. Первоначальная стоимость лота составляла 1,249 млрд рублей.

В торгах приняли участие шесть покупателей. Кроме «Ситизен», за право стать собственником боролись «Галс инвест», «Стройград», «Терра оптима», физическое лицо Александр Рыжов и «Индекс групп». Последняя из них выбыла из торгов из-за отсутствия задатка.

ООО «Ситизен» была основана в январе 2018 года. Ее уставной капитал составляет 10 тыс. рублей, отмечает РБК. Руководитель компании Александр Леонов отказался делиться планами по развитию участка.

Эксперты отмечают, что территория лучше всего подходит для строительства жилья. Участок расположен в премиальном районе со сложившейся инфраструктурой.

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