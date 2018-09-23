Минобороны доказало вину Израиля в крушении Ил-20 в Сирии

В гибели Ил-20 в Сирии виновны ВВС Израиля, заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. На брифинге он представил подробности крушения российского самолета.

По словам Конашенкова, израильские военные в день крушения самолета ввели российскую сторону в заблуждение о районе нанесения удара в Сирии. В частности, представитель штаба ВВС Израиля сообщил, что цели израильтян находятся на севере САР. При этом оказалось, что удары наносились не в северной части страны, а в районе Латакии, которая является западной провинцией.

Вследствие этого пилоты Ил-20 не смогли увести самолет в безопасный район и попали под обстрел сирийских ПВО. Ракета поразила самолет в 22:03, командир экипажа сообщил о пожаре на борту и начале экстренного снижения, передает ТАСС. После этого самолет пропал с радаров.

«Действия израильских ВВС, совершенные в отношении российского самолета Ил-20, выходят за рамки цивилизованного построения отношений», - заявил Конашенков.

Самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября. В результате крушения погибли 15 российских военных.