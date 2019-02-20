Минниханов объяснил отличие замечаний от «пинков» Путина

Глава Татарстана Рустам Минниханов, который получил замечания во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, прокомментировал инцидент.

Он объяснил, что плохо, когда глава государства дает «пинка», а если президент делает замечание – необходимо реагировать.

«Они же добрые по своей сути, это значит, что он тебя замечает», - приводит слова Минниханова ФБА «Экономика сегодня».

Ранее на встрече в Татарстане Путин обратился к Минниханову, когда тот отвлекся. Президент попытался привлечь его внимание и сделал шутливое замечание главе республики.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже объяснил, что отношения между Путиным и Миннихановым доверительные, а замечание не связано с претензиями к работе главы Татарстана.