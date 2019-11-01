Минкульт просит сократить сеансы зарубежного кино 4 ноября

Министерство культуры России направило дистрибьюторам просьбу сократить число сеансов зарубежного кино в российских кинотеатрах в День народного единства. Ведомство эту информацию подтвердило.

«Действительно, существует практика рассылки подобных рекомендаций накануне важных государственных праздников, например, Дня Победы или Дня народного единства. Это абсолютно нормальная практика, которая, подчеркнем еще раз, носит рекомендательный характер», — сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

При этом, «Бюллетень кинопрокатчика» сообщает, что многие площадки уже отреагировали на запрос Минкультуры и увеличии количество сеансов отечественных фильмов на 4 ноября.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году.