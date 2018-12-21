Минкомсвязи одобрило возвращение рекламы пива на ТВ

Минкомсвязи поддержало проект закона о возврате рекламы пива в ночное время суток и при показе спортивных состязаний. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Волин.

Рекламу вернули в период проведения чемпионата мира по футболу, однако с 1 января 2019 года запрет на рекламу пенных напитков снова вступит в силу. Минздрав не поддерживает инициативу депутатов о снятии запрета.

В Минкомсвязи рассказали, что реклама пива во время ЧМ-2018 не привела к росту алкоголизма и пьянству. Они полагают, что необходимо вернуть рекламу в период с 23:00 до 07:00. Она также станет допустимой во время показа спортивных соревнований, кроме детско-юношеских матчей. Депутаты также намерены разрешить использовать в рекламе образы людей и животных, пишут «Известия».

В сентябре 2019 года в России пройдет один из этапов Гран-при «Формулы-1». Оба мероприятия спонсируют производители пива, говорится в пояснительной записке.

Это не первая инициатива, предложенная после проведения ЧМ. В августе вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в России могут ввести продажу пива на стадионе.