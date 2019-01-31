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Министры предложили бесплатно вывозить «сухие» отходы россиян

Министры предложили бесплатно вывозить «сухие» отходы россиян

Минприроды предложило меры по снижению тарифов на вывоз коммунальных отходов. В частности, предлагается не взимать плату за вывоз «сухого» мусора.

Как рассказал вице-премьер России Алексей Гордеев, ведомство разработало новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Она предусматривает разделение мусора на «мокрый» и «сухой».

К «сухим» отходам относятся бумага, пластик, стекло, металл. Они будут повторно перерабатываться и приносить дополнительные доходы в бюджет.

При этом в течение года должен состояться переход на систему раздельного сбора мусора. «Лучше сортируешь — меньше платишь», — отметил Гордеев. За счет бесплатного вывоза «сухого» мусора тарифы снизятся на 30%, пишет РБК.

«Мусорная реформа» началась в России 1 января. В каждом регионе должен появиться оператор для сбора и утилизации отходов. К настоящему моменту они созданы в 80% субъектов.

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Места: Россия
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