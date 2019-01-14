Министр рассказал о планах вывозить мусор из РФ в Швецию

Российский мусор с полигона на границе Архангельской области «Шиес» могут начать экспортировать в Швецию и другие страны Европы. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

На заводе его будут брикетировать в полиэтилен и вывозить железнодорожным транспортом. Проект в скором времени отправят на экспертизу Минприроды.

«Я слышу и то, что это плохо, и то, что это хорошо. Хотелось бы, чтобы специалисты Росприроднадзора оценили риски, что мы получим», - цитирует Кобылкина РБК.

Он также сообщил, что в стране работают 260 операторов по вывозу мусора. Они отвечают за оборот твердых коммунальных отходов от сбора до его утилизации и захоронения.

Проект «Шиес» реализуют с целью вывозить мусор из Москвы. Ежегодно из столицы будут экспортировать на полигон около 500 тонн отходов (6% от общего объема отходов города).