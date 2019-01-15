Глава Минфина удивился реакции россиян на пенсионную реформу

Глава Минфина удивился реакции россиян на пенсионную реформу

Негативная реакция россиян на повышение возраста выхода на пенсию оказалась неожиданной, признался министр финансов России Антон Силуанов.

Решение о повышении пенсионного возраста стало самым тяжелым для правительства в 2018 году. Он рассказал «Коммерсанту», что «предложение правительства было воспринято очень тяжело», несмотря на принятые впоследствии корректировки.

«Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать», - заключил он.

Силуанов объяснил, что в России давно назрела необходимость повысить пенсионный возраст для улучшения качества жизни пенсионеров без ущерба другим отраслям экономики.

В декабре 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, что решение о повышении возраста выхода на пенсию было самым сложным за последние 10 лет. С 1 января 2019 года пенсионный возраст будет постепенно повышаться для мужчин до 65 лет, для женщин – до 60 лет. Переходный период реформы продлится до 2028 года.

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