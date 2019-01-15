Глава Минфина удивился реакции россиян на пенсионную реформу

Негативная реакция россиян на повышение возраста выхода на пенсию оказалась неожиданной, признался министр финансов России Антон Силуанов.

Решение о повышении пенсионного возраста стало самым тяжелым для правительства в 2018 году. Он рассказал «Коммерсанту», что «предложение правительства было воспринято очень тяжело», несмотря на принятые впоследствии корректировки.

«Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать», - заключил он.

Силуанов объяснил, что в России давно назрела необходимость повысить пенсионный возраст для улучшения качества жизни пенсионеров без ущерба другим отраслям экономики.

В декабре 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, что решение о повышении возраста выхода на пенсию было самым сложным за последние 10 лет. С 1 января 2019 года пенсионный возраст будет постепенно повышаться для мужчин до 65 лет, для женщин – до 60 лет. Переходный период реформы продлится до 2028 года.