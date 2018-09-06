Министерство природных ресурсов ожидает климат-апокалипсиса
Министерство природных ресурсов и экологии РФ подготовило доклад, по которому России в ближайшие годы стоит ждать больших проблем в сфере экологии и климата.
По данным Минприроды, в России потепление происходит быстрее, чем в среднем на планете.
Изменение климата приведет к росту числа смерчей, наводнений и селевых потоков. Кроме того, жителям России нужно быть готовыми к эпидемиям и неурожаям, а также нашествию насекомых-вредителей, отмечает «URA» со ссылкой на Kommersant.
Следующая новость Украинские военные получат при обращении приставку «пан»
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии