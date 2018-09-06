Министерство природных ресурсов ожидает климат-апокалипсиса

Министерство природных ресурсов и экологии РФ подготовило доклад, по которому России в ближайшие годы стоит ждать больших проблем в сфере экологии и климата.

По данным Минприроды, в России потепление происходит быстрее, чем в среднем на планете.

Изменение климата приведет к росту числа смерчей, наводнений и селевых потоков. Кроме того, жителям России нужно быть готовыми к эпидемиям и неурожаям, а также нашествию насекомых-вредителей, отмечает «URA» со ссылкой на Kommersant.