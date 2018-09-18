Министерство финансов поддержало идею отказа от доллара в России

Министерство финансов поддерживает предложение председателя правления ВТБ Андрея Костина о дедолларизации российской экономики.

Замглавы ведомства Алексей Моисеев отметил, что речь не идет о запрете на хождение доллара в России, просто доллар не должен быть элементом обычного делового оборота в стране.

Он добавил, что расчеты между третьими странами должны вестись в национальных валютах.

Алексей Моисеев пояснил, что товары из России надо экспортировать за рубли или национальные валюты стран-покупателей. Также необходимо свести к минимуму расчеты в валюте между российскими организациями, передает «Федерал Пресс» со ссылкой на РИА Новости.