Министерство финансов поддержало идею отказа от доллара в России
Министерство финансов поддерживает предложение председателя правления ВТБ Андрея Костина о дедолларизации российской экономики.
Замглавы ведомства Алексей Моисеев отметил, что речь не идет о запрете на хождение доллара в России, просто доллар не должен быть элементом обычного делового оборота в стране.
Он добавил, что расчеты между третьими странами должны вестись в национальных валютах.
Алексей Моисеев пояснил, что товары из России надо экспортировать за рубли или национальные валюты стран-покупателей. Также необходимо свести к минимуму расчеты в валюте между российскими организациями, передает «Федерал Пресс» со ссылкой на РИА Новости.
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