Минимальная цена на iPhone снизилась в России

Самая старая моделей iPhone 6S стала дешевле.

Теперь ее можно купить менее, чем за 20 тысяч рублей. Модель на 32 Гб впервые можно приобрести за 19 995 рублей.

Это самая дешевая из моделей смартфонов Apple, для которой производитель еще поддерживает обновления операционной системы.

Ранее корпорация предупредила, что если пользователи устаревших iPhone и iPad не обновят свои устройства до последней версии программного обеспечения iOS, то останутся без доступа в интернет, сообщают «Известия».

Тем временем, эксперты компании Kryptowire обнаружили 146 уязвимостей в недорогих смартфонах на базе операционный системы Android.

Была проведена масштабная проверка гаджетов 29 производителей. Как выяснилось, в предустановленных приложениях содержится 146 уязвимостей, которые могут использовать хакеры для кражи данных и других вредоносных действий. Так, с их помощью злоумышленники могут прослушивать разговоры владельца смартфона, подключаясь к микрофону, или получить права к системе устройства.

Читайте нас в мобильном приложении