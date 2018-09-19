Минимальный оклад в России вырастет с 1 января 2019 года

Правительство предложило поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2019 года.

Отмечается, что МРОТ ранее вырос на 117 рублей 1 мая 2018 года.

Минимальный оклад в России составит 11 280 рублей, при условии, что закон примут.

В мае 2018 года в Госдуме предложили установить МРОТ к 40% средней зарплаты по стране, передает «НСН» со ссылкой на РИА Новости.