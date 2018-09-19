Минимальный оклад в России вырастет с 1 января 2019 года
Правительство предложило поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2019 года.
Отмечается, что МРОТ ранее вырос на 117 рублей 1 мая 2018 года.
Минимальный оклад в России составит 11 280 рублей, при условии, что закон примут.
В мае 2018 года в Госдуме предложили установить МРОТ к 40% средней зарплаты по стране, передает «НСН» со ссылкой на РИА Новости.
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