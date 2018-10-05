Минфин установил размер страховых выплат при утрате жилья от ЧС

Минфин разработал и направил на согласование заинтересованным ведомствам проект постановления об утверждении размера страховых выплат для участников госпрограммы добровольного страхования имущества в случае утраты жилья во время чрезвычайной ситуации. Сумма выплат составит от 300 до 500 тысяч рублей.

Документ разработан как подзаконный акт после принятия в августе 2018 года закона о добровольном страховании жилья для защиты от ЧС. Основной закон предполагает оформление договора страхования жилья между государством и гражданином на случай ЧС. По страховке пострадавшие смогут получить новое жилье или денежное возмещение.

В программе участвуют сразу три источника финансирования: федеральный и региональный бюджеты, а также страховая организация. Разницу между реальным ущербом и выплатой страховой компании возместят из средств федерального бюджета при ЧС федерального масштаба и из регионального на случай ЧС регионального значения, уточняется «Интерфакс-недвижимость».

Заместитель руководителя департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева подтвердила, что ведомство завершило разработку соответствующих нормативных актов. Сейчас Минфин обсуждает повышение минимального размера выплат со стороны страховой компании до одного миллиона рублей.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Организации: Минфин
Следующая новость К 2019 году в Афинах построят первые небоскребы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО