Минфин установил размер страховых выплат при утрате жилья от ЧС

Минфин разработал и направил на согласование заинтересованным ведомствам проект постановления об утверждении размера страховых выплат для участников госпрограммы добровольного страхования имущества в случае утраты жилья во время чрезвычайной ситуации. Сумма выплат составит от 300 до 500 тысяч рублей.

Документ разработан как подзаконный акт после принятия в августе 2018 года закона о добровольном страховании жилья для защиты от ЧС. Основной закон предполагает оформление договора страхования жилья между государством и гражданином на случай ЧС. По страховке пострадавшие смогут получить новое жилье или денежное возмещение.

В программе участвуют сразу три источника финансирования: федеральный и региональный бюджеты, а также страховая организация. Разницу между реальным ущербом и выплатой страховой компании возместят из средств федерального бюджета при ЧС федерального масштаба и из регионального на случай ЧС регионального значения, уточняется «Интерфакс-недвижимость».

Заместитель руководителя департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева подтвердила, что ведомство завершило разработку соответствующих нормативных актов. Сейчас Минфин обсуждает повышение минимального размера выплат со стороны страховой компании до одного миллиона рублей.