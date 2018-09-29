Минфин составил прогноз по курсу рубля на 17 лет вперед

Минфин спрогнозировал курс рубля по отношению к доллару вплоть до 2035 года. Ожидается, что через 17 лет стоимость доллара составит 73,9 рубля.

В ведомстве отметили, что реальный эффективный курс рубля (показатель, отражающий изменение курсов валют торговых партнеров России) будет довольно стабильным. Ослабление рубля в дальнейшем связывают с инфляцией.

В 2017-2020 году курс доллара по сценарию Минфина составит 61,9 рубля, тогда как ранее ведомство прогнозировало стоимость американской валюты на уровне 64,8 рубля. Инфляция на этот период составит 3,5%, а в дальнейшем сохранится на уровне в 4%.

Как отмечает РБК, в этом году Минфин представил лишь базовый вариант сценарных условий, не составив ни целевого, ни консервативного прогнозов.