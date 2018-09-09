Минфин согласился поддержать туристический сбор для «Золотого кольца»

Министерство финансов согласилось поддержать введение туристического сбора для городов «Золотого кольца» в случае, если регионы выступят с таким предложением. Об этом заявил первый замминистра финансов России Леонид Горнин на Московском финансовом форуме.

«На мой взгляд, возможно было бы предоставить право всем субъектам Российской Федерации вводить туристический, или как его еще называют, «гостиничный» сбор. Это могли бы быть и субъекты, как мы говорим, «Золотого кольца», например, Владимирская область и другие регионы, которые могли бы воспользоваться данным правом», - сказал он.

Горнин отметил, что сам Минфин не планирует выступать с такой инициативой, передает РИА Новости.

Эксперимент с введением туристического сбора стартовал 1 мая 2018 года на курортах Ставрополья и Алтая. В Краснодарском крае сбор был введен 16 июля. В Крыму эксперимент начнется с 1 мая 2019 года. Сбор распространяется на совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более суток.