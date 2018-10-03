Минфин, МЭР и ЦБ разработали меры по дедолларизации экономики

Минфин, Минэкономразвития (МЭР) и Центробанк подготовили пакет мер по дедолларизации экономики России. По словам главы МЭР Максима Орешкина, они носят стимулирующий характер.

Он отметил, что разработанные предложения направлены на повышение эффективности и удобства использования другой валюты.

«То, о чем думает правительство — это создание дополнительного комплекса стимулирующих мер, чтобы пользоваться другими валютами было гораздо удобнее, или переходить на торговлю в национальных валютах», - сказал министр.

Он подчеркнул, что переход на расчеты в других валютах должен быть экономически обусловлен. Кроме того, для этого потребуется развитие финансовых рынков, создание систем обмена данными между кредитными учреждениями.

Какие именно меры разработаны, Орешкин не уточнил. Министр добавил, что разработанные инструменты для дедолларизации экономики сделают расчеты более простыми и удобными для компаний и населения, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

Ранее сообщалось, что правительство России прорабатывает варианты снижения зависимости от доллара. При этом полностью отказываться от долларовых расчетов в России не намерены.