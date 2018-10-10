Минфин установил порядок расчета стоимости ОСАГО

Минфин предложил страховым компаниям с 1 сентября 2019 года установить стоимость ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 года – на 40%. Это может привести к еще большему подорожанию полиса, чем ожидалось.

В настоящее время стоимость ОСАГО рассчитывается путем умножения базового тарифа на коэффициенты: водительский стаж, его возраст, регион регистрации и мощность двигателя. Базовый тариф составляет от 3432 до 4118 рублей. В мае ЦБ объявил, что осенью коридор базового тарифа повысится от 3432 до 4942 рублей.

Новые поправки Минфина предлагают отменить коэффициент мощности двигателя и региональный коэффициент. Чтобы сгладить последствия их отмены, было предложено 30%-ое и 40%-ое отклонение в обе стороны от итоговой цены полиса, пояснили в Минфине. При этом в обоих случаях итоговая цена ОСАГО не может превышать трехкратного максимального базового тарифа, передают «Ведомости».

В конечной версии законопроекта осталось еще одно предложение министерства – переход на разные типы полисов.

Летом текущего года Минфин предложил реформу ОСАГО. По проекту, Центробанк будет устанавливать границы базового тарифа, а страховщики станут самостоятельно определять тарифы. Вместо коэффициента мощности и регионального показателя Минфин предложил ввести коэффициент нарушения ПДД.

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