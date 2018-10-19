Минфин США продлил срок продажи акций «Группы ГАЗ»

Минфин США продлил срок для завершения операций с акциями и долговыми инструментами «Группы ГАЗ» до 12 декабря. Предыдущий срок истекал 23 октября.

Ранее власти США установили такие же сроки для компаний En+ Group, «Базовый элемент» и «Русал» Олега Дерипаски. Представитель «Группы ГАЗ» от комментариев воздержался.

Санкции против компаний Дерипаски были введены в апреле 2018 года. Первоначально Минфин США требовал завершить все сделки с ними до 5 июня, однако сроки не раз переносились, пишет РБК. Добавление в санкционный список означало запрет для американцев на любой бизнес с компаниями.

Контрольный пакет «ГАЗ» (61,05%) принадлежат компании «Русские машины», которая входит в группу «Базовый элемент». В июне сообщалось, что Дерипаска обсуждает продажу своей доли в «ГАЗ», чтобы вывести ее из-под санкций.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Следующая новость Аэропорт «Шереметьево» отчитался о росте пассажиропотока на 13,5%

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО