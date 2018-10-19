Минфин США продлил срок продажи акций «Группы ГАЗ»

Минфин США продлил срок для завершения операций с акциями и долговыми инструментами «Группы ГАЗ» до 12 декабря. Предыдущий срок истекал 23 октября.

Ранее власти США установили такие же сроки для компаний En+ Group, «Базовый элемент» и «Русал» Олега Дерипаски. Представитель «Группы ГАЗ» от комментариев воздержался.

Санкции против компаний Дерипаски были введены в апреле 2018 года. Первоначально Минфин США требовал завершить все сделки с ними до 5 июня, однако сроки не раз переносились, пишет РБК. Добавление в санкционный список означало запрет для американцев на любой бизнес с компаниями.

Контрольный пакет «ГАЗ» (61,05%) принадлежат компании «Русские машины», которая входит в группу «Базовый элемент». В июне сообщалось, что Дерипаска обсуждает продажу своей доли в «ГАЗ», чтобы вывести ее из-под санкций.