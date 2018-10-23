Минфин продлил соглашение по «Сахалину-1» с Exxon до 2051 года

Правительство раскрыло условия урегулирования спора России с «дочкой» американской компании ExxonMobil по проекту «Сахалин-1». По мировому соглашению, Exxon Neftegaz выплатит налог на прибыль в размере 35%, а российская сторона продлит право на добычу нефти до 2051 года.

Документ предусматривает отказ остальных участников от попыток перейти на сниженную ставку налога на прибыль в 20%. Россия в рамках договора не станет выплачивать компании 637 млн долларов по иску ExxonMobil.

Право на продление сроков добычи членам консорциума до 2051 года уже предоставлено так же, как и отказы от требований по уменьшению ставки налога на прибыль.

Проект «Сахалин-1» предусматривает разработку месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на острове, уточняет «Интерфакс». Акционерами «Сахалина-1» являются Exxon (30%), японская Sodeco (30%), «Роснефть» (20%), индийская ONGC (20%).

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: нефть
Организации: Минфин
Следующая новость Uber в Лондоне введет «сбор за чистый воздух» для пассажиров

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО