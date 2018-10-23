Минфин продлил соглашение по «Сахалину-1» с Exxon до 2051 года

Правительство раскрыло условия урегулирования спора России с «дочкой» американской компании ExxonMobil по проекту «Сахалин-1». По мировому соглашению, Exxon Neftegaz выплатит налог на прибыль в размере 35%, а российская сторона продлит право на добычу нефти до 2051 года.

Документ предусматривает отказ остальных участников от попыток перейти на сниженную ставку налога на прибыль в 20%. Россия в рамках договора не станет выплачивать компании 637 млн долларов по иску ExxonMobil.

Право на продление сроков добычи членам консорциума до 2051 года уже предоставлено так же, как и отказы от требований по уменьшению ставки налога на прибыль.

Проект «Сахалин-1» предусматривает разработку месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на острове, уточняет «Интерфакс». Акционерами «Сахалина-1» являются Exxon (30%), японская Sodeco (30%), «Роснефть» (20%), индийская ONGC (20%).