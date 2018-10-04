Минфин поддержал строительство ювелирного кластера в Костроме

Министерство финансов России поддержало идею создания Центра компетенций ювелирной промышленности в Костромской области. Об этом говорится в заявлении замминистра ведомства Алексея Моисеева.

Решение о строительстве центра было принято в связи с тем, что в регионе находятся крупнейшие ювелирные компании. В Костромской области производят более 55% всей ювелирной продукции страны. Здесь сосредоточены 1200 предприятий, на которых трудятся порядка 10 тысяч человек.

Моисеев отметил, что строительство центра будет способствовать развитию добросовестной конкуренции. Центр также займется подготовкой кадров для ювелирной отрасли, пишет РБК.

Замминистра Минфина напомнил, что инициатива строительства ювелирного кластера принадлежит администрации Костромской области. Сейчас идет работа по подготовке документов для реализации проекта.