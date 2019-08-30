Минфин не нашёл денег на смартфоны российским чиновникам

Минфин России отказался выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников.

По данным источников «Ведомостей», у ряда ведомств возникли вопросы к проекту по переводу депутатов и сотрудников государственных компаний на смартфоны с отечественной ОС. К тому же, посчитали в Минфине, это требует слишком много вложений.

В текущем году «Ростелеком» планировал перевести на «Аврору» первые 300 тысяч сотрудников федеральных органов власти и просил на это 1,3 миллиарда рублей. К 2021 году перейти на безопасные смартфоны должны были 1,4 миллиона чиновников. Это обходилось бы государству в 23,4 миллиарда рублей ежегодно, посчитала Lenta.ru.

В начале июля в Госдуму внесли законопроект о штрафах за продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV с несоответствующим специальным требованиям правительства программным обеспечением. Одним из таких требований является наличие на устройствах российских ПО, установленных по умолчанию.