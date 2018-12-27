Миллионам россиян закрыли выезд за границу из-за кредитов

Миллионам россиян закрыли выезд за границу из-за кредитов

В России почти 3 млн человек оказались невыездными перед новогодними праздниками из-за долгов. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Самой распространенной причиной невыезда стали долги по кредитам. Из общего числа должников 863 тыс. человек (29%) вовремя не исполняют обязательства по выплатам.

Другая категория должников – алиментщики: 558 тыс. граждан (19%) имеют долги по выплатам на детей. Третья распространенная причина ограничения в выезде - долги за услуги ЖКХ. Выдано 285 тыс. (10%) постановлений о временном запрете на выезд из России.

Как сообщили ТАСС в ФССП, всего за 11 месяцев года на исполнении приставов находились 7 млн постановлений о запрете выезда за границу.

В 2017 году временное ограничение на выезд за пределы РФ действовало в отношении 1,7 млн должников.

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