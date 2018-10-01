Миллиардеры в России разбогатели в текущем году на 18,4 млрд долларов

Состояние богатейших в России бизнесменов за период с января по сентябрь 2018 года выросло на 18,422 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Он составлен с учетом стоимости акций и данных отчетностей компаний, где бизнесмены имеют доли. Всего в рейтинг вошли 500 богатейших людей мира. Россию в нем представляют 23 предпринимателя.

Лидерство в рейтинге принадлежит совладельцу «Новатэка» Леониду Михельсону. Его состояние с начала года увеличилось на 4,93 млрд долларов и достигло 21,6 млрд.

Второе место у основного бенефициара Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина – его состояние выросло на 2,55 млрд и составило 20,6 млрд долларов.

На третьей строчке – основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Он увеличил активы на 491 млн долларов до 20,2 млрд долларов, передает Агентство экономической информации «Прайм».

Некоторые предприниматели, которые вошли в рейтинг Bloomberg, наоборот, потеряли часть активов. Самые крупные потери у Искандера Махмудова: владелец доли в «Трансмашхолдинге» и «Уральской горно-металлургической компании» лишился 1,98 млрд. Его состояние на конец октября оценивается в 4,5 млрд долларов.