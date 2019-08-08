Милиция в Бишкеке начала разгон сторонников экс-президента Атамбаева

В центре Бишкека сотрудники правоохранительных органов начали разгон сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который был сегодня задержан силовиками.

По сообщениям работающих на площади Ала-Тоо журналистов милиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сторонники в свою очередь оказывают сопротивление силовикам и скандируют «Жээнбеков, кетсин» («Жээнбеков, уходи»). При этом ожидается, что к нынешним пятистам митингующим в скором времени может добавиться ещё около тысяч человек.

Также около 30 человек дежурят возле здания Госкомитета Нацбезопасности Киргизии, где в настоящий момент продолжается допрос бывшего президента Киргизии.

Алмазбек Атамбаев в 2017 году проиграл выборы Сооронбаю Жээнбекову. Сторонники экс-президента особенно подчёркивают то обстоятельство, что лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Атамбаев передал власть своему преемнику мирно. Тем не менее, новая власть возбудила против него несколько уголовных дел по статьям о коррупции и оказании содействия преступникам. Атамбаев был лишён статуса экс-президента, который обеспечивал ему неприкосновенность.