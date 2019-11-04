Светов покинул федеральный комитет Либертарианской партии
Один из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов объявил о выходе из федерального комитета. Саму партию политик не покидает.
«Из партии не вышел, не переживайте. Но возьму передышку на книгу и другие проекты», — написал он в своем Twitter.
Светов вступил в партию в 2010 году. В 2019 году партия стала организатором нескольких массовых протестных акций, в том числе за свободу интернета и допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
В конце июля Светова арестовали на 30 суток за нарушение порядка организации митинга. Это произошло сразу после обсуждения с мэрией места для проведения очередной акции 3 августа.
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