Михаил Горбачев выступил против введения «сухого закона» в России
Последний генеральный секретарь СССР Михаил Горбачёв раскритиковал инициативу депутата Виталия Милонова о его предложении ввести в России «сухой закон» наподобие 1985 года.
Михаил Горбачёв, развернувший в 1985-1990 годах масштабную антиалкогольную кампанию, в мае 2015 года назвал ошибкой «сухой закон». По его словам, надо было проводить не кампанию, а долгосрочную борьбу с алкоголизмом.
Михаил Горбачёв заявил, что одной кампании может быть недостаточно, надо постоянно предпринимать меры по борьбе с неумеренные потреблением алкоголя, шаг за шагом, а, не спонтанно запретив все и вся, сообщает «НСН».
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