В Петербурге встреча двух мужчин закончилась поножовщиной

Конфликт между двумя гостями Санкт - Петербурга закончился резнёй на одной из самых людных станций метро - «Площади Восстания».

По предварительным данным, 20 ноября, около 21 часа во время внезапно возникшей ссоры 56-летний житель Ставропольского края ударил ножом в живот 40-летнего мужчину. У обоих участников потасовки за плечами есть «багаж» из статей Уголовного кодекса.

Потерпевший в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. Нападавшего задержали, у него изъяли нож. Возбуждено уголовное дело, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что посетитель кафе под Петербургом, убил диджея. Клиент нанес удары ножом в сердце за отказ поставить другую музыку.

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