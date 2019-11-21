В Петербурге встреча двух мужчин закончилась поножовщиной
Конфликт между двумя гостями Санкт - Петербурга закончился резнёй на одной из самых людных станций метро - «Площади Восстания».
По предварительным данным, 20 ноября, около 21 часа во время внезапно возникшей ссоры 56-летний житель Ставропольского края ударил ножом в живот 40-летнего мужчину. У обоих участников потасовки за плечами есть «багаж» из статей Уголовного кодекса.
Потерпевший в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. Нападавшего задержали, у него изъяли нож. Возбуждено уголовное дело, пишет РБК.
Ранее сообщалось, что посетитель кафе под Петербургом, убил диджея. Клиент нанес удары ножом в сердце за отказ поставить другую музыку.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!