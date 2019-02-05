Метро Москвы заказало систему оплаты проезда по зонам

Московский метрополитен заказал разработку системы оплаты проезда, при которой цена билета будет зависеть от зоны, куда направляется пассажир. Ее постепенное внедрение начнется в 2020 году.

Исполнитель проекта был выбран в декабре. Победителем тендера стала компания «Программный продукт». Сумма контракта составит 670 млн рублей.

Разработчику новой системы предстоит создать инструменты управления моделью пересадок и тарифов. На выполнение работ отводится 910 дней, уточняет РБК.

В материалах закупки говорится, что в 2012 году территория столицы расширилась в 2,5 раза и возникла необходимость ввода тарифных зон, однако билетные системы не поддерживают эту функцию.

Директор компании Дмитрий Чурсин рассказал, что некоторые технические решения для введения зональной тарификации уже есть сейчас, другие предстоит разработать.

Аналогичная система в метро используется в Париже, Барселоне, Лондоне. Например, в Шанхае цена проезда зависит от дальности поездки. За первые 6 километров человек платит 3 юаня (около 29 рублей), затем за каждые 10 километров – по 1 юаню.