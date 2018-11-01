В метро Москвы установят автоматы для продажи сим-карт МТС и Tele2

На десяти станциях московского метрополитена до конца ноября появятся автоматы для продажи сим-карт. Пока в них будут доступны карты МТС и Tele2.

Как пояснили в пресс-службе метро, были выбраны станции с самым высоким пассажиропотоком. Для покупки карты клиенту потребуется отсканировать паспорт, пройти идентификацию пользователя и принять условия соглашения.

Сим-карты готовы к работе сразу после покупки. Информацию о тарифе и сумме баланса можно узнать на экране симкомата.

«В течение недели после установки автоматов рядом с ними будут работать представители операторов, которые подскажут пассажирам, как пользоваться новым устройством», - пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе метро.

Подобные терминалы установлены в лондонском аэропорту Хитроу и в одной из воздушных гаваней Токио.