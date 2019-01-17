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За месяц 26 компаний в России переписали прайсы на авто

За месяц 26 компаний в России переписали прайсы на авто

В течение месяца 26 автомобильных брендов подняли цены на машины. Большинство производителей скорректировали прайс-листы с начала 2019 года.

Эксперты проанализировали данные с 16 декабря 2018 года по 15 января 2019 года. Оказалось, что российские машины подорожали в среднем на 12-25 тыс. рублей.

Citroen выросли в цене на 20-100 тыс. рублей. Дороже на 19-50 тыс. стали автомобили Hyundai. Mitsubishi изменились на 20- 53 тыс. рублей, Peugeot - на 20-80 тыс. рублей, Kia – на 15-155 тыс. рублей.

По данным агентства «Автостат», машины марки Jeep подорожали на 40-75 тыс. рублей, Nissan – на 11-85 тыс. рублей, Volkswagen - на 15- 90 тыс. рублей. Автомобили бренда Lexus выросли в цене на 67-158 тыс. рублей, а Mercedes-Benz – 30-310 тыс. рублей.

Снижение цен наблюдается только у одного производителя - Ford. При этом подешевела лишь одна модель - Fiesta. На нее снижены цены в пределах 18 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что с нового года в России увеличатся цены на автомобили в связи с ростом НДС на 2%.

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Места: Россия
События: экономика
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