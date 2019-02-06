На месте горевшего «звездного» дома нашли девятого погибшего
Число жертв пожара в «звездном» доме на Никитском бульваре в Москве выросло до девяти человек. Обгоревшее тело нашли при разборе завалов.
Как сообщает ТАСС, речь идет о взрослом человеке. Таким образом, жертвами пожара стали уже девять человек. Ранее сообщалось о восьми погибших, в том числе двоих детях.
Пожар в одной из квартир дома 12 на Никитском бульваре начался около часа ночи 4 февраля. Огонь охватил площадь больше тысячи квадратных метров.
Дом построен в 1914 году. В нем находятся более 100 квартир. Он получил название «звездный», так как там проживают актриса Ингеборга Дапкунайте, дочь дирижера Юрия Башмета, оперная певица Любовь Казарновская.
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