Месть за шатдаун: сенат США не принял закон о санкциях к России

Демократы в сенате США отказались принимать законопроект президента Дональда Трампа, который предусматривает санкции в отношении Сирии, России и Ирана. Причиной решения стал отказ сенаторов поддерживать документы, не касающиеся приостановки работы правительства.

Из необходимых 60 голосов за законопроект проголосовали 56 сенаторов. Демократы сорвали голосование, заявив, что не станут поддерживать законопроекты, не направленные на прекращение частичной остановки работы правительства – шатдауна.

Документ, не принятый сенаторами, должен был закрепить в форме закона санкции против Сирии, а также ближайших ее союзников – России и Ирана. Ограничительные меры касались блокировки счетов, собственности, находящихся в американской юрисдикции. Санкции предусмотрены за любое сотрудничество с правительством Сирии, в том числе за поставку авиатехники и запчастей для военных целей.

В документе Россия, Сирия и Иран обвиняются в нанесении авиаударов по мирному населению и гражданским объектам, создании препятствий по доставке туда гуманитарной помощи, пишет РБК.

Шатдаун начался в США 22 декабря из-за разногласий республиканцев и демократов по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Республиканцы предлагали выделить на эти цели 5 млрд долларов, а демократы – 1,3 млрд.