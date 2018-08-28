Мессенджер Telegram согласился сотрудничать с ФСБ России

Мессенджер Telegram изменил политику конфиденциальности, согласившись передавать российским спецслужбам сведения о пользователях, подозреваемых в терроризме.

На основании судебного решения может быть раскрыт IP-адрес и номер мобильного телефона возможного преступника.

Отмечается, что речь идет только об информации о конкретных пользователях, а не о массовом разглашении.

По итогам судебного спора с ФСБ принято решение каждые полгода на одном из каналов публиковать отчеты о сотрудничестве в данной сфере, сообщает «Экономика сегодня».