Мессенджер Telegram согласился сотрудничать с ФСБ России
Мессенджер Telegram изменил политику конфиденциальности, согласившись передавать российским спецслужбам сведения о пользователях, подозреваемых в терроризме.
На основании судебного решения может быть раскрыт IP-адрес и номер мобильного телефона возможного преступника.
Отмечается, что речь идет только об информации о конкретных пользователях, а не о массовом разглашении.
По итогам судебного спора с ФСБ принято решение каждые полгода на одном из каналов публиковать отчеты о сотрудничестве в данной сфере, сообщает «Экономика сегодня».
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