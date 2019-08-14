Меркель подтвердила свой уход из политики

После очередных выборов в Бундестаг канцлер ФРГ Ангела Меркель перестанет заниматься активной политической работой. С соответствующим заявлением она выступила на встрече с читателями немецкой газеты Ostsee-Zeitung в Штральзунде.

После 2021 года канцлер намерена не занимать значимых постов. При этом, как сказала сама Меркель, она останется «политическим человеком» и продолжит следить за обстановкой в мире, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее Меркель отпраздновала свое 65-летие. Ее поздравил президент России Владимир Путин. В своем послании он обращался к канцлеру на «ты».

Меркель занимает пост канцлера с 2005 года. В конце 2018 года она покинула должность председателя Христианско-демократического союза, а позже объявила о планах уйти из политики после 2021 года.