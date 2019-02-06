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Мэрию Москвы через суд заставят не «химичить» на улицах

Мэрию Москвы через суд заставят не «химичить» на улицах

Муниципальные депутаты Юлия Галямина, Константин Янкаускас и Илья Яшин обратились в Тверской суд Москвы с иском к мэрии города. Они требуют обязать департамент ЖКХ отказаться от химических реагентов.

Депутаты ссылаются на научное исследование, согласно которому противогололедные реагенты отрицательно влияют на здоровье людей, одежду и обувь. Они напоминают о статье 42 Конституции, согласно которой «каждый гражданин РФ имеет право на благоприятную окружающую среду».

Депутаты дополнили иск выводами российских ученых, которые исследовали последствия применения противогололедных реагентов в Москве, пишет «Коммерсантъ».

Профессоры МГУ Владимир Королев и Вячеслав Соколов, а также кандидат геолого-минералогических наук Евгений Самарин отмечают, что вдыхание человеком паров с поверхности после применения реагентов усугубляют заболевания легких, химикаты вызывают жжение и сморщивание кожи.

В феврале 2018 года мэр столицы Сергей Собянин обещал сделать реагенты более щадящими. Он также призывал посыпать «столько, сколько надо, а не столько, сколько бог на душу положит».

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