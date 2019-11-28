Мэрия разрешила 30 москвичам помянуть павших от голодомора

Столичная мэрия согласовала пикет у Соловецкого камня на Лубянской площади в День памяти голодомора в России 30 ноября. Правда, одобрила лишь 30 участников.

Как сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на ответ префектуры ЦАО, пикет в память о голодоморе в России был согласован с 16.00 до 17.00.

«Не ближе 50 метров от входа/выхода станции метро… Без создания препятствий для движения пешеходов и автотранспорта», — отмечается в документе.

По информации организаторов — партии ПАРНАС и движения «Декоммунизация» — жертвами искусственного голода в результате насильственной коллективизации стали не менее семи миллионов человек.

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