Мэрия разрешила 30 москвичам помянуть павших от голодомора
Столичная мэрия согласовала пикет у Соловецкого камня на Лубянской площади в День памяти голодомора в России 30 ноября. Правда, одобрила лишь 30 участников.
Как сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на ответ префектуры ЦАО, пикет в память о голодоморе в России был согласован с 16.00 до 17.00.
«Не ближе 50 метров от входа/выхода станции метро… Без создания препятствий для движения пешеходов и автотранспорта», — отмечается в документе.
По информации организаторов — партии ПАРНАС и движения «Декоммунизация» — жертвами искусственного голода в результате насильственной коллективизации стали не менее семи миллионов человек.
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