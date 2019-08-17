Мэрия Перми окажет помощь пострадавшим в ДТП с автобусом

В Администрации Перми принято решение об оказании материальной помощи семье погибшей и пострадавшим в ДТП с автобусом.

Городские власти в настоящее время собирают соответствующую информацию по происшествию на улице Новогайвинской, где автобус 53-го маршрута на полной скорости врезался в угол бетонной стены магазина. ДТП произошло около 17:00 по местному времени (15:00 по Москве).

По последним данным, погибла женщина-водитель, 32 человека пострадали, среди них 10 детей.

Вид и размер помощи пострадавшим и семье погибшей от города пока уточняется.