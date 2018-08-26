Мэрия Москвы не разрешила оппозиции акцию по пенсиям 9 сентября
Власти Москвы ответили отказом на заявку сторонников оппозиционера Алексея Навального о проведении митинга в столице 9 сентября.
Об этом «Интерфаксу» сообщил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников. Отказ мотивирован тем, что 9 сентября в городе пройдет множество мероприятий в рамках подготовки к Дню города.
В мэрии приняли решение не предлагать альтернативной площадки для проведения акции, так как организаторы заявили об агитации по вопросам отмены пенсионной реформы. «А в соответствии с федеральным законом агитация за день и в день выборов запрещена», - сказал Черников.
Ранее в мэрию поступила заявка о проведении митинга против изменения пенсионного законодательства 9 сентября на Тверской улице.
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