Мэрия Москвы не нашла помещения под приют для бездомных

Мэрия Москвы не нашла помещения под приют для бездомных

Фото: Пикабу

Департамент городского имущества Москвы отказал Минэкономразвития в предоставлении «имущественной поддержки» организации «Ночлежка».

Как заявили в ведомстве, у города нет нежилых объектов, пригодных для переоборудования «для учреждений временного пребывания».

Ответ департамента опубликовала в Facebook заместитель начальника отдела развития некоммерческого сектора экономики Минэкономразвития Татьяна Евлампиева.

Как напоминают «Такие дела», консультационную службу и приют для бездомных «Ночлежка» планируют разместить на территории промзоны «Улица Правды». Жители района относятся к этой идее негативно.

Отметим, что несмотря на центры социальной адаптации, пункты обогрева и помощь волонтерских организаций, вопрос с размещением бездомных в столице по-прежнему остается острым. В холодное время года они собираются в переходах метро, круглосуточных магазинах и в отделениях Сбербанка.

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