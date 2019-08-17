Mercedes-Benz отзывает 21 автомбиль с дефектами

Mercedes-Benz отзывает 21 автомобиль V-Class Marco Polo. Это связано с возникновением коррозии металлических элементов под матрасом спального места при определенных условиях, этом сообщает Росстандарт.

«Если были затронуты такие детали, как усилитель рамы крыши, то из-за коррозии может возникнуть ослабление конструкции крыши и прочности кузова. Петли, возможно, затронутые данной проблемой, которые удерживают обрешетку из реек, также могут обломиться, спальное место под подъемной крышей может выскочить из фиксаторов и упасть в салон», — говорится в сообщении.

Ввиду этого есть риск травмирования людей, находящихся на кровати или под ней. Накануне об отзыве свыше одиннадцати тысяч машин заявил «АвтоВАЗ».