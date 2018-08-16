Мэра Оренбурга арестовали по подозрению в получении взятки

Мэра Оренбурга Евгения Арапова арестовали на два месяца по подозрению в получении взятки.

Вместе с ним под подозрение попал его заместитель Геннадий Борисов.

По версии следствия, в обмен на деньги чиновники должны были обеспечить покровительство генеральному директору строительной фирмы.

Всего от девелопера они получили 600 тысяч рублей. Большую часть, в размере 400 тысяч, Арапов забрал себе.

Проводятся следственные действия, передает «360».

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