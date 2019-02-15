Мэра Иваново огрели битой возле дома

В Иваново неизвестный напал на мэра города Владимира Шарыпова. Градоначальника госпитализировали.

Информацию о нападении подтвердил сам потерпевший. «Да, действительно, на меня напали вчера у дома, я сейчас в больнице», - заявил он ТАСС.

Нападение совершено 14 февраля вечером. Неизвестный с битой набросился на главу города возле дома. Мэр пытался оказать сопротивление и догнать злоумышленника.

Владимир Шарыпов работает в должности мэра Иваново с 15 ноября 2016 года.