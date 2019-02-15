Мэра Иваново огрели битой возле дома
В Иваново неизвестный напал на мэра города Владимира Шарыпова. Градоначальника госпитализировали.
Информацию о нападении подтвердил сам потерпевший. «Да, действительно, на меня напали вчера у дома, я сейчас в больнице», - заявил он ТАСС.
Нападение совершено 14 февраля вечером. Неизвестный с битой набросился на главу города возле дома. Мэр пытался оказать сопротивление и догнать злоумышленника.
Владимир Шарыпов работает в должности мэра Иваново с 15 ноября 2016 года.
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