Меняет как перчатки: Жерар Депардье бросил Саранск

Меняет как перчатки: Жерар Депардье бросил Саранск

Французский актер Жерар Депардье сменил постоянную прописку. Его новым местом жительства значится Новосибирск.

Об этом заявила представитель актера Юлия Мосман. Прежде Депардье был прописан в Саранске. По словам Мосман, поменять прописку пришлось из-за более выгодного географического расположения.

В Новосибирске Депардье запускает бизнес по производству и доставке продуктов питания. Вместе с тем актер планирует снять фильм о городе вместе с продюсером Арно Фрилле и «Первым каналом», пишет РБК. Мосман уточнила, что будет снята серия фильмов о российских городах. Все картины покажут в Европе.

Депардье получил паспорт РФ в январе 2013 года. Актер пошел на этот шаг после того, как Франция ввела 75-процентный налог на доходы более 1 млн евро. В 2013 году Депардье прописался в Саранске и получил квартиру в Грозном. Позже стало известно о намерении актера получить гражданство Турции.

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