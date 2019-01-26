Мексиканцы довели США до строительства стены на границе

Администрация США подготовила проект заявления президента Дональда Трампа о введении режима чрезвычайного положения с Мексикой из-за незаконно въезжающих каждый день иностранцев.

Рассматриваемый американскими властями вариант финансирования стены предполагает, что 681 млн долларов будет получено от министерства финансов.

Еще 3,6 млрд долларов — от министерства обороны. Также 3 млрд долларов планируется получить от фонда инженерных работ Пентагона, еще 200 млн долларов — из бюджета министерства внутренней безопасности, передает Kommersant.