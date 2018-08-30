Международный союз биатлонистов снова уличил Россию в допинге
Международный союз биатлонистов направили в Союз биатлонистов России (СБР) информацию о результатах на допинг четырех российских спортсменов.
По одной из версий, в списке присутствуют два олимпийских чемпиона – Антон Шипулин и завершивший карьеру Евгений Устюгов, а также Светлана Слепцова.
В СБР подчеркнули, что трое из четырех указанных в письме биатлонистов уже завершили карьеру, а еще один не выступает и не тренируется в составе сборной, передает «Федерал Пресс».
Следующая новость Черноморский флот России уничтожил подводную лодку
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии