Международный союз биатлонистов снова уличил Россию в допинге

Международный союз биатлонистов направили в Союз биатлонистов России (СБР) информацию о результатах на допинг четырех российских спортсменов.

По одной из версий, в списке присутствуют два олимпийских чемпиона – Антон Шипулин и завершивший карьеру Евгений Устюгов, а также Светлана Слепцова.

В СБР подчеркнули, что трое из четырех указанных в письме биатлонистов уже завершили карьеру, а еще один не выступает и не тренируется в составе сборной, передает «Федерал Пресс».