Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,8 млрд

Международные резервы России — высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ РФ и правительства — на 18 октября составили $537,2 млрд, сообщил Банк России.

В отчете Центробанка от 11 октября сказано, что размер резервов составляет $535,4 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,8 млрд.

Напомним, в июне этого года международные резервы России впервые с января 2014 года превысили 500 миллиардов долларов. Это произошло благодаря положительной переоценке и покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила.