Между раком и алкоголем нашли взаимосвязь
Заболеваемость раком напрямую связана с употреблением спиртных напитков.
Такие вывод сделали ученые из Японии, которые провели десятилетнее исследование. В нем участвовали больше 60 тысяч человек.
Как оказалось, вероятность заболеть раком среди тех, кто вообще не употреблял спиртное, стремиться к нулю.
Чем больше человек пил алкогольные напитки, тем больше у него шансы оказаться у онколога, сообщает «Пятый канал».
Как сообщалось ранее, соевые продукты небезопасны для здоровья, они несут серьезные риски и могут стать причиной возникновения рака. К такому выводу пришли французские ученые.
Большая часть сои, которая выращена в США, является генетически модифицированной. При этом в ней содержатся опасные вещества в большом количестве. Они воздействуют на организм человека и могут вмешаться в его гормональный фон, а также привести к развитию рака.
Французские ученые изучили большое количество популярных продуктов на основе сои, среди них заменители мяса, напитки и десерты и обнаружили в них опасные вещества.
Также в процессе выращивания соевые бобы обрабатывают гербецидами, которые, как считают специалисты, вызывают риск возникновения онкологии, сообщается на сайте Росконтроля.
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