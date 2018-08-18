«Механик Погодин» заблокирован в Херсоне на три года

Задержанное в порту Херсона российское судно «Механик Погодин» заблокировали на три года. Об этом сообщил заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

«Десятого августа актив данной компании, а именно судно «Механик Погодин», было заблокировано на три года в порту города Херсон», - приводит слова Гданова РИА Новости.

Он назвал незаконными действия экипажа судна по недопуску портовой инспекции, которая должна была проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии судна. По словам Гданова, моряки понесут ответственность.

Ранее стало известно о намерении Киева арестовать танкер, который принадлежит компании, находящейся под санкциями Украины.