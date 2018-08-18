«Механик Погодин» заблокирован в Херсоне на три года
Задержанное в порту Херсона российское судно «Механик Погодин» заблокировали на три года. Об этом сообщил заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.
«Десятого августа актив данной компании, а именно судно «Механик Погодин», было заблокировано на три года в порту города Херсон», - приводит слова Гданова РИА Новости.
Он назвал незаконными действия экипажа судна по недопуску портовой инспекции, которая должна была проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии судна. По словам Гданова, моряки понесут ответственность.
Ранее стало известно о намерении Киева арестовать танкер, который принадлежит компании, находящейся под санкциями Украины.
Следующая новость В Люберцах открылся второй сырный фестиваль
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии